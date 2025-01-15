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Власть

Ординаторам и молодым врачам не выплачивают обещанных денег — депутат

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эльвира Сурабалдиева рассказала о том, что к ней обращаются ординаторы и молодые врачи с жалобами на невыплату обещанных денег.

По ее словам, к ней обратились интерны Ошского государственного университета, которые получали по 20 тысяч сомов в месяц, и рассказали, что с сентября деньги им выплачивать перестали. Они просили депутата донести проблему до главы кабмина.

Кроме того, Эльвира Сурабалдиева рассказала, что ординаторам Кыргызской государственной медицинской академии также перестали выплачивать по 20 тысяч сомов.

«Они спрашивают, почему министр здравоохранения по телевидению похвастался этими выплатами, а теперь перестал платить? Не надо обманывать молодых», — сказала депутат.

Она добавила, что молодым врачам тоже не выплачивают обещанные министром доплаты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316845/
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