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Власть
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

В Жогорку Кенеше заявили о пытках в женской колонии

На заседании Жогорку Кенеша депутат Сеид Атамбаев проинформировал представителя кабмина в парламенте Алмазбека Абытова о том, что в исправительном учреждении № 2 нарушаются права осужденных Дилбар Камиловой и Валентины Лысенко.

«Осужденные не должны подвергаться пыткам и другим бесчеловечным, жестоким и унижающим достоинство видам обращения и наказания», — сказал парламентарий.

Он попросил Алмазбека Абытова обратить внимание на осужденную Зарину Каракулову, которая, по словам ее дочери, осуждена за репост видео на Facebook, а сейчас имеет серьезные проблемы со здоровьем.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/316826/
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