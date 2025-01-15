В Жогорку Кенеше заявили о пытках в женской колонии

На заседании Жогорку Кенеша депутат Сеид Атамбаев проинформировал представителя кабмина в парламенте Алмазбека Абытова о том, что в исправительном учреждении № 2 нарушаются права осужденных Дилбар Камиловой и Валентины Лысенко.

«Осужденные не должны подвергаться пыткам и другим бесчеловечным, жестоким и унижающим достоинство видам обращения и наказания», — сказал парламентарий.

Он попросил Алмазбека Абытова обратить внимание на осужденную Зарину Каракулову, которая, по словам ее дочери, осуждена за репост видео на Facebook, а сейчас имеет серьезные проблемы со здоровьем.