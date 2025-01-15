Взрыв снаряда в селе Арка. В Жогорку Кенеше требуют расследовать дело

С требованием расследовать взрыв в одном из домов Лейлекского района на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Чынгыз Ажибаев.

Он заявил, что после событий в 2022 году в этом доме побывал экс-председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

«Куда смотрели саперы? А, может быть, снаряд туда подложили? Вопросов много. Нужно создать межведомственную следственную группу», — сказал Чынгыз Ажибаев.

Напомним, 5 января 2025 года пресс-служба ГКНБ сообщила, что в одном из домов села Арка-2 взорвался снаряд. Хозяйка дома и ее 12-летняя дочь получили осколочные ранения.