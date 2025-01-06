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Происшествия

В селе Арка-2 на границе с Таджикистаном взорвался снаряд. Подробности

В селе Арка-2 на границе с Таджикистаном 5 января произошел взрыв бытового характера. Об этом сообщило управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

По предварительным данным, хозяйка дома Н.А убирала под навесом, где находились старые строительные материалы и железки, и обнаружила неустановленный взрывчатый предмет (снаряд), который взорвался.

В ведомстве добавили, что в 2022 году дом Н.А. сгорел в результате обстрела.

В результате взрыва Н.А. и находившаяся неподалеку от нее 12-летняя дочь получили осколочные ранения.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, им оказана необходимая медицинская помощь. Состояние их здоровья оценивается как стабильное.

«Место взрыва было сразу оцеплено инженерами Пограничной службы ГКНБ. На месте происшествия также работают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в этот же день состоялась встреча представителей правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистан, на которой таджикскую сторону проинформировали о случившемся.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики призывает население приграничных территорий быть бдительными и не трогать обнаруженные подозрительные предметы, а незамедлительно сообщать о них в пограничные подразделения или в правоохранительные органы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316053/
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