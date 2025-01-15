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Власть

Армения и США подписали хартию о стратегическом партнерстве

Армения и США подписали хартию о стратегическом партнерстве. Церемонию подписания хартии транслировали на канале Госдепартамента в Youtube.

В рамках соглашения страны создадут совместную комиссию, которая расширит взаимодействие Еревана и Вашингтона в области безопасности и обороны, экономики и демократии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

США намерены «усилить защиту суверенитета Республики Армения в ее международно признанных границах», подчеркнул он.

Кроме того, Ереван присоединится к глобальной коалиции по борьбе с «Исламским государством».

Документ предполагает существенное расширение сотрудничества стран в экономике, сфере безопасности и обороны.

9 января правительство Армении одобрило проект закона об инициировании процесса вступления в Европейский союз. Ранее премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что страна не будет посылать своих представителей на следующее заседание ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316780/
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