В Кыргызстане электроэнергия почти бесплатная, считает депутат

На заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике депутат Женишбек Токторбаев спросил министра энергетики Таалайбека Ибраева, сколько стоит электроэнергия в других странах.

Министр проинформировал, что в Узбекистане тариф на электроэнергию для населения составляет 2,60 сома, в Украине — 3,90 сома, в Азербайджане — 4,70 сома, в Казахстане — 4,90 сома и России — 6,60 сома.

«Тогда у нас оказывается бесплатная электроэнергия», — сказал депутат.

Добавим, в Кыргызстане действующий тариф на электроэнергию для населения составляет 1,11 сома. В мае 1 киловатт электроэнергии подорожает до 1,37 сома.