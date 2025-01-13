АБР даст Кыргызстану $22,5 миллиона на поддержку многоотраслевой деятельности

Азиатский банк развития предоставит $22,5 миллиона на «Фонд поддержки многоотраслевой деятельности на 2025-2030 годы». Соответствующее соглашение одобрил комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике.

По словам заместителя министра финансов Умутжана Аманбаева, $13,3 миллиона из этих средств АБР предоставит в виде кредита на 32 года с восьмилетней отсрочкой по выплатам. Процентная ставка по кредиту в льготный период составит 1 процент, после восьми лет — 1,5 процента.

Еще $9,7 миллиона кабмин получит в виде гранта. Все эти средства получат различные министерства и ведомства на социально-экономические проекты.