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Власть

АБР даст Кыргызстану $22,5 миллиона на поддержку многоотраслевой деятельности

Азиатский банк развития предоставит $22,5 миллиона на «Фонд поддержки многоотраслевой деятельности на 2025-2030 годы». Соответствующее соглашение одобрил комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике.

По словам заместителя министра финансов Умутжана Аманбаева, $13,3 миллиона из этих средств АБР предоставит в виде кредита на 32 года с восьмилетней отсрочкой по выплатам. Процентная ставка по кредиту в льготный период составит 1 процент, после восьми лет — 1,5 процента.

Еще $9,7 миллиона кабмин получит в виде гранта. Все эти средства получат различные министерства и ведомства на социально-экономические проекты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316638/
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