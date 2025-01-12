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Власть

Швейцария готова принять встречу Дональда Трампа и Владимира Путина по Украине

Швейцария заявила о готовности принять встречу Дональда Трампа и Владимира Путина по Украине. Об этом сообщает Le Temps.

О готовности принять встречу по урегулированию конфликта в Украине, если Путин и Трамп об этом попросят, заявил представитель МИД Швейцарии Николя Бидо.

По его словам, после саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о готовности Швейцарии поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира.

При этом издание отмечает, что швейцарские власти инициативу в этом вопросе проявлять не намерены. Швейцария является лишь одной из списка стран, готовых принять такую встречу.

Ранее газета The Financial Times писала, что на переговорах с Дональдом Трампом Владимир Путин намерен обсуждать гарантии невступления Украины в НАТО и сворачивание сил альянса на восточных границах.

«Главная цель Кремля на любых переговорах — новые соглашения в сфере безопасности, которые гарантировали бы, что Украина никогда не вступит в НАТО, а сам альянс откажется от размещения некоторых сил на своих восточных рубежах», — пишет издание со ссылкой на несколько российских источников, в том числе на человека, обсуждавшего этот вопрос с президентом России.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316528/
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