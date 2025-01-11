Экспериментальный режим отбывания наказания утвердил президент, подписав закон

Президент подписал Закон «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики».

Отмечается, что документ разработан и принят в целях совершенствования законодательных актов, принятых в рамках судебно-правовой реформы, реализации прав осужденных, установленных Уголовно-исполнительным кодексом.

В частности, предлагается включение в кодекс норм, предусматривающих: