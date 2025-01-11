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Власть

Алмамбет Шыкмаматов напомнил убрать ЭТТН и пообещал упростить ЭСФ

Сегодня, 11 января, проходит встреча главы Налоговой службы Алмамбета Шыкмаматова с представителями агропромышленного комплекса. Он пообещал упростить электронные счета-фактуры (ЭСФ).

Один из предпринимателей заявил, что не может продать фермерские семена из-за ЭСФ. «Обычный фермер не может обойтись без сопроводительных документов. ККМ запрещено иметь в машине. Мы попали в тупик», — сказал он.

Алмамбет Шыкмаматов ответил, что ЭТТН уберут для фермеров и упростят ЭСФ.

«Хочу приоткрыть занавес: ЭТТН убираем. Они останутся только для крупных предпринимателей. Мы не хотим губить бизнес. Нужно найти точку справедливости, чтобы ни бизнес, ни государство не чувствовали себя ущемленными. Мы решили унифицировать документы и назвать их счетами-фактурами, убрав все накладные», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316501/
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