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Власть

Премьер-министры трех стран встретились по вопросам госграниц

Состоялась трехсторонняя встреча председателя кабмина Адылбека Касымалиева, премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды. Об этом сообщает кабинет министров.

Стороны отметили, что данная встреча проводится в рамках достигнутых ранее договоренностей по вопросам государственных границ между главами трех стран, которые всегда подчеркивали стремление к укреплению сотрудничества и региональной интеграции.

Премьер-министры подчеркнули, что государства обладают большим потенциалом для усиления взаимодействия в таких ключевых направлениях, как торговля, логистика, водноэнергетические и культурно-гуманитарные связи. Важной составляющей партнерства, по их мнению, является развитие приграничного и межрегионального сотрудничества, которое станет двигателем активизации взаимодействия между странами.

Кроме того, на встрече отмечены завершение процесса делимитации государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном и обмен ратификационными грамотами к соглашению «О кыргызско-узбекской государственной границе».

В соглашении о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном от 4 декабря 2024 года отмечена особая важность завершения процесса описания оставшихся участков кыргызско-таджикской государственной границы. Рабочим группам необходимо в краткие сроки подготовить итоговые документы.

По итогам встречи руководители правительств выразили уверенность в том, что сегодняшнее заседание определит судьбу региона на десятилетия вперед в интересах благосостояния народов и государств. Встреча глав стран, которая состоится в дальнейшем, поспособствует развитию добрососедских отношений и многогранного партнерства между братскими государствами.

Важно отметить, что встреча состоялась в точке стыка государственных границ трех стран — в Баткенской области Кыргызстана, Ферганской области Узбекистана и Согдийской области Таджикистана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316184/
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