20:48
USD 87.00
EUR 90.63
RUB 0.79
Власть

Землетрясение в Тибете. Садыр Жапаров выразил соболезнования главе КНР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с жертвами в результате землетрясения в Тибете.

«С глубоким прискорбием воспринял новость о жертвах землетрясения в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В этот тяжелый момент мы разделяем боль невосполнимой утраты», — говорится в телеграмме.

Не менее 95 человек погибли после сильного землетрясения в Тибете, которое произошло сегодня утром. Еще как минимум 130 человек пострадали. Как сообщает Китайский центр сейсмологических сетей, толчки магнитудой 6,8 зафиксированы недалеко от границы с Непалом. По данным Геологического общества США, магнитуда составила 7,1.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316109/
просмотров: 405
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров выразил соболезнования лидерам Кореи в связи с авиакатастрофой
Глава кабмина КР оставил запись в книге соболезнований в посольстве Азербайджана
Авиакатастрофа в Актау. Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту России
Авиакатастрофа в Актау. Садыр Жапаров выразил соболезнования Токаеву
Садыр Жапаров выразил соболезнования Турции в связи с трагедией в Балыкесире
Садыр Жапаров выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой
Трагедия в Магдебурге. Президент Кыргызстана направил телеграмму соболезнования
Теракт в Кветте. Садыр Жапаров выразил соболезнования народу Пакистана
Тайфун во Вьетнаме. Садыр Жапаров выразил соболезнования в связи с жертвами
Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с трагедией в Ноокате
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;30&nbsp;декабря&nbsp;&mdash; 3&nbsp;января Кыргызстан: кадровые перестановки за 30 декабря — 3 января
Минтруда Кыргызстана внепланово проверяет социальные стационарные учреждения Минтруда Кыргызстана внепланово проверяет социальные стационарные учреждения
Токаев о&nbsp;Назарбаеве: После ухода он&nbsp;не&nbsp;отличался политической деликатностью Токаев о Назарбаеве: После ухода он не отличался политической деликатностью
Попытка ареста президента Южной Кореи Юн&nbsp;Сок Еля обернулась противостоянием Попытка ареста президента Южной Кореи Юн Сок Еля обернулась противостоянием
Бизнес
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
7 января, вторник
20:41
​Во Франции скончался лидер французских правопопулистов Жан-Мари Ле Пен ​Во Франции скончался лидер французских правопопулистов...
20:24
Индонезия стала полноправным членом БРИКС
19:34
Землетрясение в Тибете. Садыр Жапаров выразил соболезнования главе КНР
17:05
Авиакатастрофа в Актау. В Бразилии расшифровали черные ящики
16:37
Главы правительств Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана проведут встречу