Землетрясение в Тибете. Садыр Жапаров выразил соболезнования главе КНР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с жертвами в результате землетрясения в Тибете.



«С глубоким прискорбием воспринял новость о жертвах землетрясения в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В этот тяжелый момент мы разделяем боль невосполнимой утраты», — говорится в телеграмме.

Не менее 95 человек погибли после сильного землетрясения в Тибете, которое произошло сегодня утром. Еще как минимум 130 человек пострадали. Как сообщает Китайский центр сейсмологических сетей, толчки магнитудой 6,8 зафиксированы недалеко от границы с Непалом. По данным Геологического общества США, магнитуда составила 7,1.