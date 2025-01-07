15:44
USD 87.00
EUR 90.63
RUB 0.79
Происшествия

При землетрясении в Тибете пострадавших и погибших граждан Кыргызстана нет — МИД

Не менее 53 человек погибли после сильного землетрясения в Тибете, которое произошло сегодня утром, сообщает китайское государственное агентство «Синьхуа». Еще как минимум 62 человека пострадали. Как сообщает Китайский центр сейсмологических сетей, толчки магнитудой 6,8 зафиксированы недалеко от границы с Непалом. По данным Геологического общества США, магнитуда составила 7,1.

В уезде, где находится эпицентр, повреждено более тысячи домов, уточняет «Синьхуа». На видео из китайских соцсетей видны поврежденные крыши, фасады магазинов, автомобили и мотоциклы на улицах уезда Лхадзе, примерно в 86 километрах от эпицентра.

Сообщается, что в радиусе 20 километров находятся 27 деревень, в которых живут около 6 тысяч 900 человек. Ближайший крупный город к эпицентру — Шигадзе, примерно в 180 километрах. Подземные толчки ощущались также в Непале и некоторых районах северной Индии.

По информации МИД Кыргызстана, сильнее всего пострадали уезды Тингри, Лхатзе и Сакья города Шигадзе.

Согласно предварительным данным, граждан КР среди жертв и пострадавших нет.

Проводится эвакуация жителей из опасных зон в безопасные места.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ и минимизации жертв после землетрясения.

Центральное телевидение КНР сообщает, что число погибших при землетрясении в Тибете достигло 95 человек. Пострадали как минимум 130.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316103/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Сейсмологи зафиксировали землетрясения в Чуйской и Джалал-Абадской областях
На юге Кыргызстана произошло землетрясение
В Кыргызстане произошло землетрясение силой 3 балла
КПП на границе с Китаем будут временно закрыты
В Ошской и Баткенской областях произошло землетрясение
В 2025-м электромобили впервые могут обойти по продажам авто с двигателями — FT
В Баткенской области произошло землетрясение
Сели, бомбы, протесты. Какие происшествия потрясли Кыргызстан в 2024 году
На 5,9 процента вырос товарооборот Китая с Центральной Азией — таможня КНР
Кыргызстан готовится к экспорту электроэнергии в Китай
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке школьник выстроил в&nbsp;ряд учеников и&nbsp;бил&nbsp;их. Комментарий милиции В Бишкеке школьник выстроил в ряд учеников и бил их. Комментарий милиции
В&nbsp;Чункурчаке двое лыжников сорвались в&nbsp;ущелье, ведутся спасательные работы В Чункурчаке двое лыжников сорвались в ущелье, ведутся спасательные работы
Двое отдыхающих на&nbsp;&laquo;Чункурчаке&raquo; упали в&nbsp;овраг. МЧС сообщает подробности Двое отдыхающих на «Чункурчаке» упали в овраг. МЧС сообщает подробности
В&nbsp;селе Арка-2&nbsp;на границе с&nbsp;Таджикистаном взорвался снаряд. Подробности В селе Арка-2 на границе с Таджикистаном взорвался снаряд. Подробности
Бизнес
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
7 января, вторник
15:44
В Саудовской Аравии сильное наводнение затопило Мекку и Медину В Саудовской Аравии сильное наводнение затопило Мекку и...
15:16
При землетрясении в Тибете пострадавших и погибших граждан Кыргызстана нет — МИД
15:00
В Кыргызстане создали оргкомитет по подготовке к VI Всемирным играм кочевников
14:30
Звонков стало больше. Почему до бишкекской скорой не могут дозвониться люди
14:04
Пропавший в Мексике кыргызстанец вышел на связь из Канкуна