Не менее 53 человек погибли после сильного землетрясения в Тибете, которое произошло сегодня утром, сообщает китайское государственное агентство «Синьхуа». Еще как минимум 62 человека пострадали. Как сообщает Китайский центр сейсмологических сетей, толчки магнитудой 6,8 зафиксированы недалеко от границы с Непалом. По данным Геологического общества США, магнитуда составила 7,1.

В уезде, где находится эпицентр, повреждено более тысячи домов, уточняет «Синьхуа». На видео из китайских соцсетей видны поврежденные крыши, фасады магазинов, автомобили и мотоциклы на улицах уезда Лхадзе, примерно в 86 километрах от эпицентра.

Сообщается, что в радиусе 20 километров находятся 27 деревень, в которых живут около 6 тысяч 900 человек. Ближайший крупный город к эпицентру — Шигадзе, примерно в 180 километрах. Подземные толчки ощущались также в Непале и некоторых районах северной Индии.

По информации МИД Кыргызстана, сильнее всего пострадали уезды Тингри, Лхатзе и Сакья города Шигадзе.

Согласно предварительным данным, граждан КР среди жертв и пострадавших нет.

Проводится эвакуация жителей из опасных зон в безопасные места.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ и минимизации жертв после землетрясения.

Центральное телевидение КНР сообщает, что число погибших при землетрясении в Тибете достигло 95 человек. Пострадали как минимум 130.