Крушение в Актау. Азербайджан потребовал от России «человеческого поведения»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вина за авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines в Актау лежит на «представителях РФ», и потребовал от России «человеческого поведения».

Как сообщает Minval, сегодня Ильхам Алиев встретился с родственниками погибших членов экипажа и выжившими бортпроводниками.

По словам главы государства, трагедии можно было бы избежать, если бы в Грозном своевременно закрыли воздушное пространство, наземные службы действовали в соответствии со всеми правилами, а между вооруженными силами и гражданскими службами РФ была налажена должная координация. Он подчеркнул, что самолет поврежден в результате обстрела с земли и воздействия радиоэлектронных средств.

По данным президента Алиева, в городе Грозный, куда направлялся пассажирский самолет, операцию «Ковер» (режим закрытого неба) объявили уже после того, как воздушное судно обстреляли с земли.

Ильхам Алиев также сообщил, что получил первые результаты расследования авиакатастрофы, но отказался раскрывать подробности.

Могу с уверенностью сказать: вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях РФ. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения. Ильхам Алиев

Он отметил, что попытки российских государственных структур «замять этот инцидент и настаивать на абсурдных версиях» вызывают сожаление и «справедливое возмущение».

Для расследования трагедии создана государственная комиссия, а также возбуждено уголовное дело. Черные ящики самолета отправлены в Бразилию для анализа, чтобы обеспечить объективность результатов.

Напомним, 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау. Лайнер направлялся туда экстренно после неудачных попыток приземления в России. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выжили. Среди пострадавших — три гражданина Кыргызстана.

В связи с трагедией президент РФ Владимир Путин 28 декабря выразил соболезнования лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения, отметив, что инцидент произошел в воздушном пространстве России.