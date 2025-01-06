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Власть

Главе кабмина показали, как идет строительство футбольного стадиона в селе Орок

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев ознакомился с ходом строительства футбольного стадиона в селе Орок близ Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Адылбеку Касымалиеву рассказали о работах, отметив, что весь процесс идет по графику.

Он подчеркнул важность соблюдения всех стандартов качества и безопасности при строительстве объекта, а также своевременного завершения, добавив, что стадион станет значимым объектом не только для футбольных команд, но и для болельщиков, а также для проведения международных спортивных мероприятий, создав лучшие условия для тренировок и соревнований на всех уровнях.

Работы продолжаются в штатном режиме. Строительство стадиона ведется с учетом экологических и современных технологических стандартов.

Ожидается, что объект будет завершен в срок, а его открытие состоится в следующем году. Кроме того, глава кабмина ознакомился с ходом строительства нового Ошского рынка.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316084/
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