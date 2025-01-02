В 2025-2026 годах коррупция в Кыргызстане должна быть полностью искоренена. Об этом заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, выступая в прямом эфире в социальных сетях.

Он напомнил, что президент подписал закон, с 1 января ужесточающий наказания за коррупцию. Теперь штрафами отделаться не удастся — осужденные будут отбывать реальные сроки. Кроме того, им пожизненно запрещено занимать какие-либо госдолжности. Также под увольнение попадут их родственники, работающие в государственных органах.

«Хочу предупредить всех, особенно государственных служащих, чтобы потом не говорили, что не знали. Когда мы начинали борьбу с коррупцией, многие сомневались, что у нас хватит сил. Ведь когда-то, начав борьбу с организованной преступностью, мы тоже сталкивались с насмешками. Но сегодня я могу ответственно заявить, что ОПГ в Кыргызстане больше нет. Победить коррупцию сложно, но мы поставили цель полностью ее уничтожить, и мы добьемся этого в этом году», — отметил Ташиев.

Напомним, 31 декабря президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в законодательство в сфере противодействия коррупции. Документ ужесточает ответственность за коррупционные преступления.