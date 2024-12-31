22:16
USD 87.00
EUR 90.63
RUB 0.79
Общество

Не откупишься. Штрафы за коррупцию заменили тюремными сроками

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере противодействия коррупции». Документ принят Жогорку Кенешем 25 декабря 2024 года.

Закон разработан в рамках реализации внутриполитического курса по искоренению коррупции в государственных органах. Он направлен на создание эффективных механизмов профилактики и ужесточение ответственности за коррупционные преступления, а также на ограничение трудоустройства на государственную и муниципальную службу лиц, осужденных за такие преступления.

Ключевые изменения:

  • В статью 63 Уголовного кодекса добавлена норма о пожизненном запрете занимать определенные государственные и муниципальные должности или заниматься определенной деятельностью лицам, осужденным за коррупционные преступления.
  • Из частей 3 и 4 статьи 65 Уголовного кодекса исключены положения о штрафах за коррупционные преступления.
  • В статью 79 добавлено положение, согласно которому при заключении соглашения о признании вины и возмещении ущерба суд назначает наказание в виде лишения свободы не менее половины минимального срока, установленного статьей УК.

Кроме того, в законодательные акты в сфере трудовых отношений государственных и муниципальных служащих вводятся следующие положения:

  • Лицам, осужденным за коррупционные преступления, запрещено занимать должности в госорганах, независимо от погашения или снятия судимости, а также в случае прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.
  • Введен обязательный пожизненный запрет на госслужбу для лиц, виновных в коррупционных правонарушениях.

Эти изменения направлены на усиление борьбы с коррупцией и укрепление государственного контроля за деятельностью государственных и муниципальных служащих.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315891/
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
В бюджет вернули 50 миллиардов сомов, добытых преступным путем
На общественное обсуждение вынесена госстратегия по противодействию коррупции
Борьба с коррупцией. Камчыбек Ташиев прокомментировал данные Минфина
Борьба с ОПГ. Бизнесмен Олег Подобедов арестован на срок расследования дела
Коррупционеры вмешиваются в дела кабмина, меняют ФИО и возвращаются в госслужбу
Садыр Жапаров рассказал о кустуризации и назвал итоги кампании блевотиной
Борьбу с коррупцией обсудили в Минздраве. Поручено перейти на безналичную оплату
Законопроект о противодействии коррупции требует доработки. Много противоречий
Садыр Жапаров объяснил, почему борьба с коррупцией не дает эффекта
Айбек Джунушалиев сократил антикоррупционное подразделение в мэрии Бишкека
Популярные новости
Крытые детские площадки в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;цены Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены
Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и&nbsp;цены Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены
Правозащитница Азиза Абдирасулова покинула Кыргызстан Правозащитница Азиза Абдирасулова покинула Кыргызстан
Будет&nbsp;ли снег в&nbsp;новогоднюю ночь? Прогноз погоды на&nbsp;30&nbsp;декабря&nbsp;&mdash; 1&nbsp;января Будет ли снег в новогоднюю ночь? Прогноз погоды на 30 декабря — 1 января
Бизнес
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
ОО&nbsp;&laquo;Кыргыз Биримдиги&raquo; наградило победителей проекта &laquo;Лучшие из&nbsp;лучших&nbsp;&mdash; 2024&raquo; ОО «Кыргыз Биримдиги» наградило победителей проекта «Лучшие из лучших — 2024»
MEGA в&nbsp;2024-м: связь, инновации и&nbsp;забота о&nbsp;каждом жителе Кыргызстана MEGA в 2024-м: связь, инновации и забота о каждом жителе Кыргызстана
31 декабря, вторник
22:00
Не откупишься. Штрафы за коррупцию заменили тюремными сроками Не откупишься. Штрафы за коррупцию заменили тюремными с...
21:35
В Кыргызстане произошло землетрясение силой 3 балла
21:07
Мир встречает 2025 год. Сидней озарили фейерверки, а Бишкек отказался от салютов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 января: облачно
20:24
Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились об условиях развода