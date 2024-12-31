Не откупишься. Штрафы за коррупцию заменили тюремными сроками

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере противодействия коррупции». Документ принят Жогорку Кенешем 25 декабря 2024 года.

Закон разработан в рамках реализации внутриполитического курса по искоренению коррупции в государственных органах. Он направлен на создание эффективных механизмов профилактики и ужесточение ответственности за коррупционные преступления, а также на ограничение трудоустройства на государственную и муниципальную службу лиц, осужденных за такие преступления.

Ключевые изменения:

В статью 63 Уголовного кодекса добавлена норма о пожизненном запрете занимать определенные государственные и муниципальные должности или заниматься определенной деятельностью лицам, осужденным за коррупционные преступления.

Из частей 3 и 4 статьи 65 Уголовного кодекса исключены положения о штрафах за коррупционные преступления.

В статью 79 добавлено положение, согласно которому при заключении соглашения о признании вины и возмещении ущерба суд назначает наказание в виде лишения свободы не менее половины минимального срока, установленного статьей УК.

Кроме того, в законодательные акты в сфере трудовых отношений государственных и муниципальных служащих вводятся следующие положения:

Лицам, осужденным за коррупционные преступления, запрещено занимать должности в госорганах, независимо от погашения или снятия судимости, а также в случае прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

Введен обязательный пожизненный запрет на госслужбу для лиц, виновных в коррупционных правонарушениях.

Эти изменения направлены на усиление борьбы с коррупцией и укрепление государственного контроля за деятельностью государственных и муниципальных служащих.