Глава кабмина вручил ключи от новых домов пострадавшим от селей на Иссык-Куле

Председатель кабинета министров КР Адылбек Касымалиев вручил ключи от новых домов жителям сельского округа Садыр Аке Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области, чьи дома пострадали в результате схода селей.

Напомним, что 18 августа 2024 года после сильных дождей в селах Темир, Кашат, Корумду и Булан-Соготту, входящих в сельский округ Садыр Аке, сошли сели. В результате были затоплены жилые дома, сельскохозяйственные угодья, пансионаты и другие объекты. В связи с этим из фонда президента КР было выделено разовое материальное пособие в размере 75 миллионов 900 тысяч сомов.

На основе собранных документов пострадавших деньги были распределены следующим образом:

• 32 человека получили по 1 миллиону сомов (всего 32 миллиона сомов);

• 41 человек — по 500 тысяч сомов (всего 20,5 миллиона сомов);

• 234 человека — по 100 тысяч сомов (всего 23,4 миллиона сомов).

В Садыр Аке, где 29 жилых домов были признаны непригодными для проживания, уже построены 5 домов, 3 жителей приобрели дома, построенные в других местах, ведется строительство еще 21 дома.

«После тех трудных дней, через которые мы прошли, мы особенно понимаем, насколько важно иметь свой дом. Государство всегда будет вашей крепкой опорой в трудные моменты жизни, и это еще раз служит свидетельством важности страхования жилья. Это не только обеспечивает финансовую защиту, но и становится гарантией стабильности в будущем», — сказал Адылбек Касымалиев.

Глава кабмина Адылбек Касымалиев также ознакомился с проводимой работой по предотвращению схода селей и осмотрел ход строительных работ на канале «Ат жайлоо».