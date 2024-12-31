Президент подписал закон о запрете принудительных сборов в школах

Президент Садыр Жапаров подписал закон, вносящий изменения в Закон «Об образовании» и Кодекс о правонарушениях.

Документ, принятый Жогорку Кенешем 27 ноября 2024 года, направлен на реализацию права детей на получение бесплатного образования в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

Основная цель закона — гарантировать бесплатное обучение в государственных и муниципальных школах. Нововведение запрещает незаконный и принудительный сбор финансовых и материальных средств в образовательных учреждениях. Нарушения таких запретов будут караться по нормам Кодекса о правонарушениях.

Кроме того, органы внутренних дел наделены полномочиями рассматривать дела о подобных нарушениях и налагать взыскания.

Принятые меры призваны создать равные условия для получения образования и исключить практику необоснованных сборов в школах.