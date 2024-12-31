13:10
USD 87.00
EUR 90.58
RUB 0.83
Власть

Президент подписал закон о запрете принудительных сборов в школах

Президент Садыр Жапаров подписал закон, вносящий изменения в Закон «Об образовании» и Кодекс о правонарушениях.

Документ, принятый Жогорку Кенешем 27 ноября 2024 года, направлен на реализацию права детей на получение бесплатного образования в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

Основная цель закона — гарантировать бесплатное обучение в государственных и муниципальных школах. Нововведение запрещает незаконный и принудительный сбор финансовых и материальных средств в образовательных учреждениях. Нарушения таких запретов будут караться по нормам Кодекса о правонарушениях.

Кроме того, органы внутренних дел наделены полномочиями рассматривать дела о подобных нарушениях и налагать взыскания.

Принятые меры призваны создать равные условия для получения образования и исключить практику необоснованных сборов в школах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315872/
просмотров: 348
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане хотят штрафовать за школьные поборы. Комитет ЖК одобрил проект
Новый учебный год. Родители жалуются на сборы в школе
Штрафовать за сбор денег в школе предлагает депутат Жогорку Кенеша
Не боятся ни бога, ни Садыра Нургожоевича. Депутат возмущен поборами в школах
Запрет на сбор денег в школах. Власти обещают навести порядок, но в 2024 году
Все попечительские советы в школах Бишкека закроют. Решение кабмина
К началу учебного года в школах Бишкека планируют создать попечительские советы
В школах Кыргызстана ввели запрет на денежные сборы и общественные фонды при них
Подписан указ о мерах по обеспечению госгарантий реализации права на образование
Поборы в школе № 19. С директором и учителями провели разъяснительную работу
Популярные новости
Глава Чечни пригрозил узбекским чиновникам и&nbsp;высказался о&nbsp;дочерях Мирзиеева Глава Чечни пригрозил узбекским чиновникам и высказался о дочерях Мирзиеева
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;23-27 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 декабря
Принято решение о&nbsp;переносе выходных дней в&nbsp;2025 году Принято решение о переносе выходных дней в 2025 году
В&nbsp;Бишкеке прошла президентская елка с&nbsp;участием Садыра и&nbsp;Айгуль Жапаровых В Бишкеке прошла президентская елка с участием Садыра и Айгуль Жапаровых
Бизнес
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
ОО&nbsp;&laquo;Кыргыз Биримдиги&raquo; наградило победителей проекта &laquo;Лучшие из&nbsp;лучших&nbsp;&mdash; 2024&raquo; ОО «Кыргыз Биримдиги» наградило победителей проекта «Лучшие из лучших — 2024»
MEGA в&nbsp;2024-м: связь, инновации и&nbsp;забота о&nbsp;каждом жителе Кыргызстана MEGA в 2024-м: связь, инновации и забота о каждом жителе Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; завершает юбилейный год признательностью своим основателям ЗАО «МПЦ» завершает юбилейный год признательностью своим основателям
31 декабря, вторник
13:00
Итоги-2024 и прогноз-2025 устами экспертов. Что было и что будет Итоги-2024 и прогноз-2025 устами экспертов. Что было и ...
12:35
Глава международного аэропорта «Манас» поздравил кыргызстанцев с Новым годом
12:30
Президент подписал закон о запрете принудительных сборов в школах
12:15
А так можно было? В Южной Корее суд выдал ордер на арест действующего президента
12:01
Садыр Жапаров подписал закон о реабилитации жертв политических репрессий