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Власть

Нелегальные мигранты должны уехать из РФ или урегулировать статус до 30 апреля

Мигранты, находящиеся на территории России нелегально, должны будут до 30 апреля 2025 года самостоятельно покинуть страну или урегулировать свое правовое положение. Соответствующий указ 30 декабря подписал президент РФ Владимир Путин.

«Находящиеся в Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства,.. сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо с 1 января по 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение», — отмечается в документе.

Из указа следует, что положения, которые касаются проверки нахождения иностранцев в реестре, начнут работать с 5 февраля 2025 года, после того как они вступят в законную силу.

28 декабря Владимир Путин подписал закон, запрещающий зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. По закону дети мигрантов могут быть зачислены в российские школы на начальное, основное и среднее образование только после успешного бесплатного тестирования по русскому языку, которое подтвердит их способность осваивать школьную программу.

До этого, 9 декабря, Путин сообщил, что своевременно подготовлены концепция миграционной безопасности и рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере борьбы с незаконной миграцией. Он указал, что все меры в вопросах миграции должны приниматься так, чтобы и люди, переезжающие по работе из одной страны в другую, и население этих государств чувствовали себя спокойно и уверенно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315849/
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