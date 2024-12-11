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Власть

Детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка

Детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка. Госдума приняла соответствующий закон. Об этом в своем Telegram-канале сегодня сообщил председатель парламента России Вячеслав Володин.

За принятие документа проголосовало 409 депутатов. Один — против, воздержавшихся нет.

«Прежде чем зачислить ребенка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знания русского языка.

С начала года Государственная дума приняла по инициативе депутатов 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией», — написал Вячеслав Володин.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313868/
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