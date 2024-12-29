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Власть

Ильхам Алиев: Россия должна наказать виновных и выплатить компенсации

Фото Minval

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что разбившийся в Актау самолет получил повреждения в результате обстрела с земли на территории России, вблизи города Грозный. Об этом он рассказал в интервью азербайджанскому телеканалу.

«Окончательная версия станет известна после анализа черных ящиков. Однако уже сейчас известно, что самолет был поврежден извне. Также имеются данные о воздействии радиоэлектронных средств, приведших к его потере управления», — сообщил Алиев.

По словам президента, инцидент не был преднамеренной атакой на азербайджанский самолет.

«Мы открыто изложили российской стороне свои требования», — добавил Ильхам Алиев.

Он отметил, что 27 декабря эти требования были официально доведены до российской стороны. Глава государства пояснил:

«В чем они заключаются? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности. Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации.

Это наши условия. Первое из них уже было выполнено вчера. Надеюсь, что и другие наши требования будут приняты. Все эти условия справедливы. Здесь нет каких-либо чрезвычайных требований. Они основаны на международном опыте и принципах нормального человеческого поведения», — цитирует Алиева издание Minval.

Напомним, 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау. Самолет направлялся туда экстренно после неудачных попыток приземления в России. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы. Среди пострадавших оказались три гражданина Кыргызстана.

По предварительным данным, причиной крушения стало «внешнее физическое и техническое воздействие».

В связи с трагедией президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения, отметив, что инцидент произошел в воздушном пространстве России.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в несколько российских городов до завершения расследования причин крушения. Некоторые российские авиакомпании также временно отменили рейсы в Азербайджан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315711/
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