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Общество

Azerbaijan Airlines назвала предварительную причину крушения самолета близ Актау

Причиной крушения самолета в Казахстане, по предварительным данным, стало «внешнее физическое и техническое воздействие». Об этом говорится в заявлении авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Напомним, авиаперевозчик с 28 декабря приостанавливает полеты в 10 российских городов: Сочи, Уфу, Самару, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды, Махачкалу, Нижний Новгород, Саратов и Владикавказ. Это решение будет действовать до завершения расследования.

Кроме того, «в целях безопасности» принято решение приостановить полеты других авиакомпаний по указанным направлениям, в том числе в Грозный и Махачкалу, заявили в авиакомпании.

Стало известно, что авиакомпания Flydubai тоже отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод с 28 декабря по 5 января — туроператоры стараются минимизировать последствия для туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Ранее о приостановке рейса из Астаны в Екатеринбург объявила казахстанская авиакомпания Qazaq Air.

Сегодня Росавиация сообщила, что упавший в Казахстане самолет AZAL не смог, как планировалось, приземлиться в Грозном из-за режима «Ковер», который вводился из-за террористических атак Украины.

25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший по маршруту Баку — Грозный, разбился близ аэропорта Актау, куда летел экстренно после неудавшихся попыток приземлиться в России. По словам премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы. Среди погибших — шесть граждан РК. Среди госпитализированных — три гражданина Кыргызстана, один из них в крайне тяжелом состоянии.

В России, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также возбудили дело о халатности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315651/
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