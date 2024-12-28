15:34
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.86
Власть

Камчыбек Ташиев поздравил слабослышащих детей с Новым годом

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и замминистра образования и науки Болотбек Супаналиев 28 декабря посетили специализированную школу-интернат для слабослышащих и позднооглохших детей в Бишкеке.

Генерал-полковник Ташиев поздравил коллектив и учащихся с наступающим Новым годом, пожелав здоровья и благополучия. Он также сказал о запланированном капитальном ремонте актового и спортивного залов школы.

Как сообщает пресс-центр ведомства, от имени ГКНБ учащимся были переданы новогодние подарки и денежные средства.

Школьники выступили с праздничной программой, порадовав гостей своим творчеством.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315685/
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
Центр экстренной медицины Бишкека готовится к работе в новогодние праздники
Сколько стоит Новый год. Как изменились цены на оливье и селедку под шубой
Елки, Пэр Ноэль, угощенья. Как встречают Новый год в разных странах
Что поставить на стол и надеть на Новый год, чтобы задобрить Змею
Встречаем 2025 год. Самые красивые елки в городах мира
На центральной площади Оша зажгут елку — всех приглашают на праздник
В Кыргызстане утверждена Национальная программа развития футбола до 2034 года
Выбираем наряд на Новый год. Советы от модельера и астролога
Скоро Новый год. Министерство природы просит кыргызстанцев не рубить елки
Выставка об особенностях празднования Нового года пройдет в Историческом музее
Популярные новости
Депутат Суйунбек Омурзаков предложил оставить только один вариант новых фамилий Депутат Суйунбек Омурзаков предложил оставить только один вариант новых фамилий
Четыре населенных пункта включат в&nbsp;категорию сел. Комитет ЖК&nbsp;одобрил проект Четыре населенных пункта включат в категорию сел. Комитет ЖК одобрил проект
Уволены два заместителя председателя ГКНБ Кыргызстана Уволены два заместителя председателя ГКНБ Кыргызстана
Какие министерства плохо ведут документацию на&nbsp;кыргызском языке? Список Какие министерства плохо ведут документацию на кыргызском языке? Список
Бизнес
MBANK подвел итоги акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK подвел итоги акции «Принимай платежи по QR»
MBANK первым в&nbsp;КР открыл возможность удаленных платежей MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей
Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершает 2024 год с&nbsp;рекордными достижениями «Элдик Банк» завершает 2024 год с рекордными достижениями
28 декабря, суббота
15:15
Камчыбек Ташиев поздравил слабослышащих детей с Новым годом Камчыбек Ташиев поздравил слабослышащих детей с Новым г...
15:03
В Кемине задержаны два чиновника и подрядчик. Присвоили 6,3 миллиона сомов
15:01
С 1 января 2025 года в РФ вводят новые правила оформления сим-карт
14:59
В Бишкеке прошла президентская елка с участием Садыра и Айгуль Жапаровых
14:20
С 2025 года срок пребывания в России для безвизовых иностранцев сократится