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Власть

Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан: главы стран направили обращения

Президент Кыргызстана сегодня дал старт проекту по железной дороге Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

По словам Садыра Жапарова, это не просто транспортный коридор, это важный стратегический мост, который свяжет страны Востока и Запада.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Председатель Государственного комитета по развитию и реформам Китая Чжэн Шаньцзе зачитал обращение председателя КНР Си Цзиньпина. Он отметил, что данный проект позволит построить новый сухопутный коридор, соединяющий Азию и Европу, и значительно повысит уровень передвижения людей и товарооборота между тремя странами. Проект позволит эффективно развивать промышленность, осваивать ресурсы, а также будет способствовать торговле и привлечению инвестиций. Он окажет большое воздействие на процветание региона.

В обращении президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, которое зачитал заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев, отмечено, что начало строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан является историческим событием, к которому наши дружественные страны шли почти 30 лет.

Он подчеркнул, что новая транспортная артерия международного значения, которая свяжет кратчайшим наземным путем регион Центральной Азии с Китаем, будет способствовать дальнейшему расширению многопланового сотрудничества и укреплению стратегического партнерства трех государств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315623/
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