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Власть

Президент дал старт проекту по железной дороге Китай — Кыргызстан — Узбекистан

Президент Кыргызстана сегодня дал старт проекту по железной дороге Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

По словам Садыра Жапарова, это не просто транспортный коридор, это важный стратегический мост, который свяжет страны Востока и Запада.

Церемония закладки первого камня в основание масштабного регионального проекта состоялась в селе Тош-Кутчу Джалал-Абадской области.

Президент отметил, что новый железнодорожный коридор станет южным звеном континентального моста Евразии, открывая путь на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и Ближнего Востока.

Этот маршрут обеспечит доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, включая Турцию и далее в Европейский союз.

Проект укрепит межрегиональные связи, поможет диверсифицировать транспортные направления и повысить конкурентоспособность региона как международного транспортно-транзитного хаба, что соответствует целям стран Центральной Азии.

Для Кыргызстана этот проект имеет многогранное значение.

«Во-первых, строительство этой железной дороги ускорит экономическое развитие страны. Реализация проекта укрепит нашу роль как транзитного узла на Евразийском континенте, ожидается значительное увеличение объемов грузоперевозок.

Во-вторых, данный проект обеспечит развитие регионов нашей страны. Новая инфраструктура ускорит развитие торговли, туризма и промышленности, а также улучшит транспортную доступность труднодоступных районов.

Кроме того, на всех этапах строительства и эксплуатации железной дороги будут созданы тысячи рабочих мест, что окажет положительное влияние на социально-экономическое положение страны.

От Балыкчи до Макмала будет проложена железная дорога, которая соединится с этим путем. Наш север и юг будут связаны также через железную дорогу», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315586/
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