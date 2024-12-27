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Власть

Высший Евразийский экономический совет подвел итоги: о чем говорили

В Ленинградской области прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. Договору об учреждении Евразийского экономического союза в нынешнем году исполняется 10 лет, сообщает Евразийская экономическая комиссия.

«Наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира и продолжает динамично развиваться.

Деятельность Евразийского союза способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов, углублению кооперационных связей, а главное, интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения, на деле помогает обеспечивать стабильный, устойчивый рост как экономик государств «пятерки», так и Евразийского региона в целом, ведет к повышению качества жизни и благосостояния граждан наших стран», — сказал президент России Владимир Путин.

По его словам, РФ высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнерами и заинтересована в активизации совместной работы по всестороннему укреплению интеграционного объединения.

На заседании утвердили основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2025 год — системообразующий документ в этой сфере, разработанный в соответствии с рекомендациями государств-членов.

Одобрен протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части, касающейся особого механизма при расследованиях и принятии решений о применении или неприменении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.

Лидерам стран союза представлены доклады комиссии о функционировании единого рынка услуг и либерализации отдельных секторов услуг в Евразийском экономическом союзе.

Подписано соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны, которое определяет фундаментальные правовые основы для заключения отдельных международных договоров союза с третьими государствами о создании единой транзитной системы.

Высший Евразийский экономический совет предоставил Исламской Республике Иран статус страны — наблюдателя при ЕАЭС.

Очередное заседание ВЕЭС состоится в конце мая 2025 года в Беларуси.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315534/
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