16:36
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.87
Власть

Дастан Бекешев назвал «пряником» новую редакцию Налогового кодекса

На заседании Жогорку Кенеша депутат Бекешев похвалил новую редакцию Налогового кодекса и назвал ее «пряником».

Он отметил, что инициаторы учли почти все предложения, поступившие от депутатов и общественности, и ввели множество льгот. «Поэтому проект Налогового кодекса — это больше пряник, чем кнут».

«Согласно законопроекту, всеобщее декларирование для многих граждан отменяется, отменяется ЭНД, налоговая отчетность, если ты бездействуешь, для родителей детей с инвалидностью вводится льгота по налогу на транспорт. Отказались от применения НДС для строительных компаний, удовлетворили обращения от системы частного образования. Удовлетворили поправки от всех других налогоплательщиков», — сказал Дастан Бекешев.

Он также отметил, что в новом Налоговом кодексе упрощена ликвидация юрлиц и кабмин отменил налоги на приусадебный участок и парковку.

«Многие моменты, когда хотели содрать по три шкуры, убрали. Практически 80 процентов изменений — это редакционные поправки, а все остальные — это льготы», — подчеркнул депутат.

Отметим, после обсуждений народные избранники во втором и третьем чтениях приняли законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере налогообложения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315495/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Из стратосферы на землю. Какими экономическими событиями запомнился 2024 год
Депутат мектеп окуучулары жума намазга барып, сабакка кайтпай жатышканын айтты
Дастан Бекешев предлагает несовершеннолетним работать агитаторами на выборах
Юрист рассказала, как изменился Налоговый кодекс и как он усложнил жизнь бизнесу
Предприниматели на рынке «Дордой» не могут продать свои контейнеры — депутат
Аткаминерлер экологияны жакшыртууга бөлүнгөн 50 млн доллар боюнча отчет береби?
Кыргызстанцы могут вернуть до 10 процентов уплаченных налогов
Депутат просит предотвращать болезни вместо того, чтобы платить пособия
Депутат абхаз жана армян номурлуу унааларга мунапыс жарыялоону суранды
Депутат просит объявить амнистию для авто с абхазскими и армянскими номерами
Популярные новости
Новый глава ГНС считает, что нужно упразднить налог на&nbsp;транспорт Новый глава ГНС считает, что нужно упразднить налог на транспорт
Уволены два заместителя председателя ГКНБ Кыргызстана Уволены два заместителя председателя ГКНБ Кыргызстана
Четыре населенных пункта включат в&nbsp;категорию сел. Комитет ЖК&nbsp;одобрил проект Четыре населенных пункта включат в категорию сел. Комитет ЖК одобрил проект
Школьники уходят на&nbsp;пятничный намаз и&nbsp;не&nbsp;возвращаются на&nbsp;занятия&nbsp;&mdash; депутат Школьники уходят на пятничный намаз и не возвращаются на занятия — депутат
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершает 2024 год с&nbsp;рекордными достижениями «Элдик Банк» завершает 2024 год с рекордными достижениями
Откройте виртуальную карту &laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo; в&nbsp;MegaPay Откройте виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» в MegaPay
Huawei&nbsp;&mdash; мировой лидер продаж носимых устройств за&nbsp;первые три квартала 2024 года Huawei — мировой лидер продаж носимых устройств за первые три квартала 2024 года
От&nbsp;пика Ленина до&nbsp;Ама-Даблама: сложный и&nbsp;интересный путь молодежной сборной&nbsp;КР От пика Ленина до Ама-Даблама: сложный и интересный путь молодежной сборной КР
26 декабря, четверг
16:20
Дастан Бекешев назвал «пряником» новую редакцию Налогового кодекса Дастан Бекешев назвал «пряником» новую редакцию Налогов...
16:03
В Бишкеке в прокат вышла кыргызская комедия «Полчан-3»
15:49
В милиции прокомментировали обвинения родственников утонувшего в Бишкеке парня
15:17
Заявление блогера об изнасиловании в ИВС сделано для привлечения внимания — МВД
15:10
ЖК принял законопроект о свободе вероисповедания и направил его президенту