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Власть

ГКНБ вернул гостиничный комплекс «Ош-Нуру» на баланс государства

На баланс государства возвращен гостиничный комплекс «Ош-Нуру» в южной столице. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Объект оценочной стоимостью более $18 миллионов передан Госагентству по управлению государственным имуществом.

Как уточняет ведомство, гостиница с прилегающим земельным участком площадью 0,8 гектара изъята в рамках расследования уголовного дела, связанного с легализацией (отмыванием) доходов, добытых преступным путем, а также с финансированием организованных преступных групп.

«ГКНБ продолжает оперативные мероприятия, направленные на выявление имущества, приобретенного незаконным путем, включая случаи незаконной приватизации государственных активов», — говорится в сообщении.

Отметим, что гостиничный комплекс «Ош-Нуру» — одна из последних советских построек. Он предоставляет свои услуги с 1991 года и является одним из знаковых объектов. Комплекс включает семиэтажное здание с прилегающей территорией, оборудованной парковкой и летней зоной отдыха. Отель располагает крупнейшим номерным фондом в городе — 104 номерами, рассчитанными на размещение 157 гостей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315463/
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