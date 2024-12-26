Неформальный саммит СНГ: укрепление международного авторитета отметил Путин

В Ленинградской области состоялась неформальная встреча лидеров стран Содружества Независимых Государств.

В традиционном саммите участвовали президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Фото пресс-службы президента

Глава РФ Владимир Путин отметил, что в 2024 году основные усилия России как председательствующей в СНГ страны были направлены на развитие интеграции на евразийском пространстве, укрепление международного авторитета Содружества, обеспечение эффективной деятельности его исполнительных органов. Приоритетное внимание уделялось углублению экономического взаимодействия, обеспечению свободы движения товаров, услуг, устранению торговых барьеров и упрощению таможенных процедур.

Он также выразил уверенность в том, что страны СНГ и далее будут работать над решением задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и безопасности.

Участники встречи посетили автоклуб и автомузей, где им показали ледовое шоу.

Главы государств Содружества побеседовали в неформальной обстановке, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам.

С 1 января 2025-го функции председательства в СНГ переходят Таджикистану.