Варианты гимна пройдут лингвистическую экспертизу в Нацкомиссии по госязыку

Конкурсные варианты гимна пройдут лингвистическую экспертизу в Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ведомства Мелис Мураталиев.

По его словам, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики совместно с творческими союзами разработает положение о конкурсе. В нем смогут принять участие все желающие.

«Нам поручили провести лингвистическую экспертизу всех вариантов, которые будут отобраны после конкурса, на соответствие нашей культуре, традициям и мировоззрению, подходят ли они нам, не меняется ли смысл словосочетаний при произношении. Говорят, что на утверждение в Жогорку Кенеш будут представлены три варианта. И до этого момента все варианты текстов пройдут лингвистическую экспертизу», — сказал Мелис Мураталиев.

Напомним, создана межведомственная комиссия по изменению гимна. В нее вошли восемь депутатов. Это Бактыбек Марипов, Азамат Исраилов, Аккулу Бердиев, Винера Раимбачаева, Кубанычбек Самаков, Саидбек Зулпуев, Советбек Рустамбек уулу и Айбек Маткеримов.

Ранее спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев заявил о необходимости изменения гимна. Торага считает, что нынешний государственный символ трудноисполняем. По его словам, гимн должен быть принят до апреля следующего года.