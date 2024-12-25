Садыр Жапаров выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой

Президент Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями главе Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением азербайджанского пассажирского самолета. Об этом сообщает пресс-служба главы государтсва.

«С огромной болью в сердце узнал о произошедшем сегодня трагическом крушении азербайджанского пассажирского самолета, повлекшем за собой многочисленные человеческие жертвы.

От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии.

Разделяю боль и горечь невосполнимой утраты», — говорится в телеграмме президента.

По данным СМИ, президент Азербайджана Ильхам Алиев, прибывший в Санкт-Петербург для участия в саммите лидеров стран СНГ, прервал свою поездку и возвращается в Баку в связи с произошедшей авиакатастрофой.