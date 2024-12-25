В ЖК разразился скандал между депутатом и судьей Верховного суда

На заседании Жогорку Кенеша депутат Айбек Алтынбеков обратился с вопросом к судье Верховного суда Нургуль Бакировой, кем ей приходится гражданка Авилова. Судья ответила, что не знакома с ней.

На что Айбек Алтынбеков заявил, что эта гражданка получила красную книгу в зеленой зоне Джалал-Абада и Нургуль Бакирова помогает ей не проиграть суд мэрии.

По словам депутата, мэрия города выигрывает суды первой и второй инстанций, а когда дело доходит до Верховного суда, судебная коллегия, в состав которой входит Нургуль Бакирова, отправляет дело на новое рассмотрение. И так было уже три раза.

Вице-спикер парламента Джамиля Исаева не дала возможности Нургуль Бакировой ответить на заявление депутата. Но позже, отвечая на вопрос другого депутата, судья все же ответила депутату Айбеку Алтынбекову.

«Не мне вас учить, уважаемые депутаты, когда вам кто-то жалуется, нужно выслушивать и второю сторону», — заявила она и добавила, что у депутата сложилось неправильное мнение, потому что он не выслушал другую сторону.

На это Алтынбеков заявил, что Авилова является близкой подругой Бакировой. И последняя должна понести ответственность за свои решения не в пользу государства, а отдельного человека.

«Вы за это время уже успели заявить СМИ, что я буду просить у вас прощения. Я не буду этого делать. Я верю, что вы за то, что действовали в интересах своих близких, будете прощения просить у меня», — заключил депутат.