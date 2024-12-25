100 школ и 45 садиков. В Госстрое отчитались, сколько объектов построили за год

В течение года Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства завершило строительство и ремонт 230 объектов. Об этом на пресс-конференции заявил глава ведомства Нурдан Орунтаев.

Согласно утвержденному на 2024 год списку объектов социально-культурного назначения, на развитие инфраструктуры в регионах выделили 25,4 миллиарда сомов, из которых 11,6 миллиарда направили на текущее финансирование.

В течение года завершили строительство и ремонт 230 объектов, включая:

100 школ,

45 детских садов,

16 объектов здравоохранения,

9 объектов культуры,

16 спортивных комплексов,

12 жилых зданий,

22 объекта водоснабжения,

10 других объектов.

Для ускорения строительства создали государственное предприятие «Кыргыз Курулуш», благодаря которому строительство теперь начинается в течение месяца, а не через полгода, как раньше. Например, стадион имени Д.Омурзакова отремонтировали за 70 дней, а в Караколе активно продолжают работы на стадионе.