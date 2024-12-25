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Власть

В Жогорку Кенеше интересуются, действительно ли в СИЗО и ИВС избивают людей

На заседании Жогорку Кенеша депутат Исхак Масалиев потребовал, чтобы соответствующие государственные органы представили депутатам информацию о том, действительно ли в СИЗО и ИВС пытают и избивают, как пишут в СМИ.

Он попросил, чтобы информацию представили омбудсмен и Национальный центр по предупреждению пыток.

Заключенные в тюрьмах КР объявили голодовку. СИН опровергает информацию. 

Напомним, 22 декабря, сообщалось о начале голодовки заключенными в тюрьмах и СИЗО в знак протеста против нового главы Службы исполнения наказаний Чынгыза Кожошева. Родственники заключенных заявили, что их избивают. 

В пресс-службе СИН опровергли 24.kg информацию об избиении задержанных, заявив: «Все учреждения СИН работают в штатном режиме». 
Ссылка: https://24.kg/vlast/315308/
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