В Жогорку Кенеше интересуются, действительно ли в СИЗО и ИВС избивают людей

На заседании Жогорку Кенеша депутат Исхак Масалиев потребовал, чтобы соответствующие государственные органы представили депутатам информацию о том, действительно ли в СИЗО и ИВС пытают и избивают, как пишут в СМИ.

Он попросил, чтобы информацию представили омбудсмен и Национальный центр по предупреждению пыток.

Заключенные в тюрьмах КР объявили голодовку. СИН опровергает информацию.

Напомним, 22 декабря, сообщалось о начале голодовки заключенными в тюрьмах и СИЗО в знак протеста против нового главы Службы исполнения наказаний Чынгыза Кожошева. Родственники заключенных заявили, что их избивают.

В пресс-службе СИН опровергли 24.kg информацию об избиении задержанных, заявив: «Все учреждения СИН работают в штатном режиме».