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Власть

СИН опровергла слухи о массовых нарушениях в СИЗО-1

Служба исполнения наказаний (СИН) опровергает распространенную в новостных пабликах информацию о массовых избиениях заключенных, голодовках и препятствовании работе адвокатов и правозащитных организаций в СИЗО-1.

Как сообщили в ведомстве, данные утверждения не соответствуют действительности. Все обвиняемые и осужденные в СИЗО обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка, поддерживать чистоту, следить за внешним видом и выполнять законные требования сотрудников учреждения.

«С 20 декабря 2024 года СИЗО-1 посетили 289 адвокатов, из них 12 — только за один день, 21 декабря. Также следственный изолятор проверяли сотрудники Национального центра по предупреждению пыток и института акыйкатчи (омбудсмена). В ходе визитов не зафиксировано нарушений, за исключением двух заявлений, которые позднее отозвали», — заявил он.

На данный момент голодовку держит только один заключенный — Темирлан Султанбеков. СИН называет его действия демонстративно-шантажными, направленными на дезорганизацию работы учреждения и дискредитацию его сотрудников.

В рамках борьбы с криминальной субкультурой в СИЗО-1 проведены масштабные мероприятия: изъято 87 незаконно хранящихся мобильных телефонов, нейтрализована противоправная деятельность 52 лидеров и активных членов криминальных группировок.

СИН подчеркивает, что деятельность службы осуществляется под строгим контролем вышестоящих органов и прокурорским надзором. Обращения и жалобы, связанные с работой учреждения, должны подаваться в установленном законодательством порядке.

Граждан и СМИ призывают доверять только официальным источникам информации и воздерживаться от распространения недостоверных сведений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315292/
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