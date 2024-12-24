Садыр Жапаров прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ

Президент Садыр Жапаров 24 декабря прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Самолет главы государства приземлился в аэропорту «Пулково», где его встретили заместитель губернатора Санкт-Петербурга Олег Эргашев и другие официальные лица.

Как сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента КР Муратбек Азымбакиев, президент примет участие в неформальной встрече лидеров СНГ и заседании Высшего Евразийского экономического совета.

На заседании ЕАЭС подведут итоги работы Союза в 2024 году, обсудят перспективы интеграции и подпишут ключевые документы, включая соглашение о таможенном транзите.

На встрече СНГ подведут итоги взаимодействия за год и обсудят международные и региональные вопросы.