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Власть

Садыр Жапаров прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ

Президент Садыр Жапаров 24 декабря прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Самолет главы государства приземлился в аэропорту «Пулково», где его встретили заместитель губернатора Санкт-Петербурга Олег Эргашев и другие официальные лица.

Как сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента КР Муратбек Азымбакиев, президент примет участие в неформальной встрече лидеров СНГ и заседании Высшего Евразийского экономического совета.

На заседании ЕАЭС подведут итоги работы Союза в 2024 году, обсудят перспективы интеграции и подпишут ключевые документы, включая соглашение о таможенном транзите.

На встрече СНГ подведут итоги взаимодействия за год и обсудят международные и региональные вопросы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315281/
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