Здание Чон-Алайского районного суда нуждается в ремонте

Председатель Верховного суда Медербек Сатыев посетил здание Чон-Алайского районного суда Ошской области. Об этом сообщила пресс-служба ВС КР.

На совещании с работниками суда Медербек Сатыев раскритиковал бездействие Ошского областного управления и потребовал уделять особое внимание районам, где зима длится до шести месяцев. В качестве примера он привел зимнюю форму и посетовал на то, что она недостаточно теплая для данного высокогорного района.

Медербек Сатыев отметил, что трещины в здании представляют угрозу и недопустимо дальнейшее затягивание ремонта.

На совещании стало известно, что старший судебный исполнитель ПССИ Чон-Алайского районного суда Абылбек Дуйшобаев, имеющий более чем 30-летний стаж, показал наиболее высокий уровень исполняемости судебных решений — 93 процента.

Глава ВС КР подчеркнул, что скоро в суде установят стенд с информацией об онлайн-опросе посредством QR-кода среди граждан. Это позволит выявлять потребности участников процессов и устранять обнаруженные пробелы и недостатки. Кроме того, он не потребует значительных финансовых затрат.