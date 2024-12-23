Кубанычбек Ысабеков назначен заместителем председателя Налоговой службы

Кубанычбек Ысабеков распоряжением главы кабмина Адылбека Касымалиева от 20 декабря 2024 года назначен заместителем председателя Налоговой службы. Об этом сообщили в ведомстве.

Сегодня, 23 декабря, нового заместителя председателя коллективу представил глава налоговой Алмамбет Шыкмаматов. Он подчеркнул, что вновь назначенный заместитель руководителя обладает опытом и профессиональными знаниями, необходимыми для эффективного исполнения своих должностных обязанностей.

Глава ГНС отметил, что Кубанычбек Ысабеков хорошо знаком с налоговой системой, ее процессами и ключевыми направлениями деятельности ведомства. До назначения работал начальником управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции КР.