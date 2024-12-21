Трагедия в Магдебурге. Президент Кыргызстана направил телеграмму соболезнования

Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту ФРГ Франк-Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагедией в Магдебурге.



«С глубокой скорбью воспринял известие о трагедии, случившейся 20 декабря 2024 года на рождественской ярмарке в Магдебурге, где в результате наезда автомобиля погибли и пострадали люди. Примите мои искренние соболезнования семьям и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего восстановления!» — говорится в телеграмме главы государства.

Напомним, 20 декабря в центре Магдебурга, столицы федеральной земли Саксония-Анхальт, внедорожник въехал в толпу на рождественской ярмарке. По последним данным, пять человек скончались в результате полученных ранений, еще 86 человек получили серьезные травмы, всего пострадали 205 человек.