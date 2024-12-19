В МИД прокомментировали резолюцию Европарламента по делу Темирлана Султанбекова

Министерство иностранных дел в связи с принятием Европейским парламентом резолюции о положении в области прав человека в Кыргызстане и по делу Темирлана Султанбекова от 19 декабря выпустило заявление. Его распространила пресс-служба ведомства.

В заявлении отмечается, что 8 ноября 2024 года правоохранительные органы КР выявили факт подкупа голосов избирателей партией «Социал-демократы» в преддверии выборов депутатов Бишкекского городского кенеша. Представители указанной партии в нарушение требований статьи 15 части 17 Закона «О выборах депутатов местных кенешей» незаконно привлекли порядка 100 агитаторов и раздали свыше 1,5 миллиона сомов избирателям.

«13 ноября возбуждено уголовное дело по статье 196 УК КР. В ходе расследования изъяты денежные средства, материалы и техника, подтверждающие причастность партии и ее лидера Темирлана Султанбекова. Также установлены факты отсутствия договоров с 44 из 69 агитаторов, что указывает на сокрытие противоправной деятельности», — подчеркивает МИД.

Мотивами задержания стали доказательства, подтверждающие факты подкупа голосов, сокрытие агитаторов, заявления двух граждан, а также аудиозапись, указывающие на причастность руководителей партии к противоправным действиям. Эти действия подозреваемых могли повлиять на ход выборов и нарушить закон.

14 ноября задержали Ирину Карамушкину, Розу Турксевер и Темирлана Султанбекова. 15 ноября Свердловский районный суд столицы признал задержание законным и обоснованным, указав на риск сокрытия улик и повторного совершения преступления, в связи с чем избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 января 2025 года.

«В настоящее время правоохранительные органы Кыргызской Республики ведут следствие, по завершении которого соответствующие документы будут переданы в Генеральную прокуратуру для дальнейшего инициирования судебного рассмотрения дела», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что, по информации Службы исполнений наказаний, с момента задержания Темирлан Султанбеков встречался с адвокатами 18 раз. Также его посетили сотрудники Национального центра по предупреждению пыток (семь раз), представители института акыйкатчи (три раза) и сотрудники прокуратуры по надзору за соблюдением законов в пенитенциарной системе (два раза). Помимо этого, медицинский персонал регулярно следит за состоянием его здоровья.

«Соответственно, кыргызская сторона обеспечивает все права обвиняемого и соблюдение всех процессуальных норм в отношении Темирлана Султанбекова», — пояснили в МИД.

Касательно упомянутых в резолюции уголовных дел в отношении средств массовой информации Кыргызстана в ведомстве сообщили, что 18 декабря Бишкекский городской суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении четырех журналистов, признав виновными в призывах к массовым беспорядкам. При этом остальных семерых фигурантов дела оправдали в связи с отсутствием состава преступления.

«Обращаем также внимание на то, что обвиняемые обладают правом подать апелляцию на данное решение в Верховный суд», — добавили в министерстве.

Министерство иностранных дел рассматривает указанную резолюцию Европарламента как грубую попытку оказать давление на правоохранительные и судебные органы нашей страны.

«Стремление евродепутатов вести диалог с позиции силы ставит под сомнение суверенитет КР, подрывает дух сотрудничества и партнерства, сложившиеся между Кыргызстаном и Европарламентом на протяжении последних десятилетий», — заметили в МИД.

Ведомство вновь подчеркивает готовность кыргызской стороны к открытому и равноправному диалогу, основанному на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.

Напомним, 13 ноября в штабе политической партии «Социал-демократы» провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР.