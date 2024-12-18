Государственная ипотечная компания самовольно начала менять очередность получателей жилья. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Чингиз Айдарбеков.

По его словам, госкомпания создала свой «приоритетный список».

«На сайте ведомства есть электронная очередь, разделенная на четыре категории. Но недавно ГИК создала приоритетный список по своему желанию. Определила 550 человек. Эти люди в свое время стояли в другой очереди. Женщина, которая раньше была на 2 тысячи 848-м месте, оказалась первой. Если вы не займетесь этим, то завтра этим будут заниматься правоохранительные органы, затем в парламенте создадим комиссию», — сказал Чингиз Айдарбеков.