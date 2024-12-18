14:39
USD 87.00
EUR 91.26
RUB 0.84
Власть

ГИК начала самовольно менять очередность получателей жилья — депутат

Государственная ипотечная компания самовольно начала менять очередность получателей жилья. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Чингиз Айдарбеков.

По его словам, госкомпания создала свой «приоритетный список».

«На сайте ведомства есть электронная очередь, разделенная на четыре категории. Но недавно ГИК создала приоритетный список по своему желанию. Определила 550 человек. Эти люди в свое время стояли в другой очереди. Женщина, которая раньше была на 2 тысячи 848-м месте, оказалась первой. Если вы не займетесь этим, то завтра этим будут заниматься правоохранительные органы, затем в парламенте создадим комиссию», — сказал Чингиз Айдарбеков.

Напомним, 16 декабря президент Садыр Жапаров торжественно вручил ключи от новых квартир 549 семьям. Жилье построено Государственной ипотечной компанией и находится на улице Скрябина в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314592/
просмотров: 1147
Версия для печати
Материалы по теме
Новый депутат Жайлообай Нышанов принес присягу в Жогорку Кенеше
За рекламу наркотиков депутат Жогорку Кенеша предлагает сажать в тюрьму
Взимать по 50 тыйынов с абонентов сотовой связи на садака предлагают в ЖК
Организацию хаджа депутат предложил передать частным туркомпаниям
Депутат просит разрешить женщинам-милиционерам носить платок
Депутат Жогорку Кенеша Чынберди Толонов досрочно сдал мандат
Садыр Жапаров вручил ключи от новых квартир ГИК жителям столицы
Ключи от новой жизни: Камчыбек Ташиев помог нуждающейся семье с жильем
Исхак Масалиев призвал не заставлять пожилых осваивать цифровые технологии
Депутат ЖК просит разрешить дааватчи обходить дома для привлечения в ислам
Популярные новости
В&nbsp;ближайшие два года Камчыбек Ташиев намерен полностью ликвидировать коррупцию В ближайшие два года Камчыбек Ташиев намерен полностью ликвидировать коррупцию
Акылбек Жапаров ушел с&nbsp;поста главы кабмина Акылбек Жапаров ушел с поста главы кабмина
Распоряжение подписано. Кого кабмин обязал застраховать жилье до&nbsp;конца года Распоряжение подписано. Кого кабмин обязал застраховать жилье до конца года
Как&nbsp;бы вы&nbsp;оценили работу Акылбека Жапарова на&nbsp;посту главы кабмина? Опрос&nbsp;24.kg Как бы вы оценили работу Акылбека Жапарова на посту главы кабмина? Опрос 24.kg
Бизнес
БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MEGA БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в центрах продаж и обслуживания MEGA
&laquo;Доброцен&raquo; расширяет свое присутствие в&nbsp;Кыргызстане «Доброцен» расширяет свое присутствие в Кыргызстане
Микрозаработок в&nbsp;криптовалюте: как начать с&nbsp;Telegram-ботов Tap2Earn Микрозаработок в криптовалюте: как начать с Telegram-ботов Tap2Earn
СУПЕРАКЦИЯ от&nbsp;Saima: Подключайте &laquo;Премиум 500 + О!TV&raquo; всего за&nbsp;750 сомов в&nbsp;месяц СУПЕРАКЦИЯ от Saima: Подключайте «Премиум 500 + О!TV» всего за 750 сомов в месяц
18 декабря, среда
14:21
Качество воздуха в Бишкеке умеренное, считают в Минприроды Качество воздуха в Бишкеке умеренное, считают в Минприр...
14:03
Юрист рассказала, как изменился Налоговый кодекс и как он усложнил жизнь бизнесу
13:56
Убийство российского генерала. ФСБ сообщает о задержании гражданина Узбекистана
13:50
Имамидина Ташова убедили прекратить голодовку
13:32
ГИК начала самовольно менять очередность получателей жилья — депутат