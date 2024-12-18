Садыр Жапаров поручил новому кабмину работать честно

Выступая в Жогорку Кенеше, президент Садыр Жапаров сделал предупреждение министрам.

Он призвал высокопоставленных чиновников забыть прежние времена и работать во благо государства.

«Среди вас есть те, кто работает долгое время. Забудьте старые времена. Каждому руководителю скажу: наведите порядок у себя в отрасли. Ликвидируйте коррупцию, воровство. Работайте чисто. Если вы не уверены в том, что будете работать честно и справедливо, то пишите заявление и уходите. Это будет лучше для вас», — сказал глава государства.

Отметим, сегодня на заседании новый состав кабмина Кыргызстана во главе с Адылбеком Касымалиевым принес присягу в парламенте и поклялся на верность народу, Жогорку Кенешу и президенту.