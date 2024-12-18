Парламент утвердил главу Кабмина: как распределились голоса депутатов

Жогорку Кенеш утвердил назначение Адылбека Касымалиева на должность председателя Кабинета Министров. Также были одобрены кандидатуры Данияра Амангельдиева на пост первого заместителя главы Кабмина и Бакыта Сыдыкова на должность министра экономики.

Адылбек Касымалиев заявил, что продолжит реализацию программы своего предшественника Акылбека Жапарова. Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что по вопросам контрольно-кассовых машин, электронных товарно-транспортных накладных и маркировки ГСМ будет создана рабочая комиссия для упрощения процедур. Также сообщил, что не планирует менять министров в составе кабмина.

Несмотря на поддержку, некоторые депутаты выразили недовольство отсутствием конкретных ответов на свои вопросы.

По итогам голосования:

• Адылбек Касымалиев получил 78 голосов "за";

• Данияр Амангельдиев — 82 голоса;

• Бакыт Сыдыков — 80 голосов.

На этот раз пресс-служба президента сработала очень оперативно. Релиз о подписанных указах о назначении новых членов кабмина поступил почти одновременно с появлением на табло результатов голосования.