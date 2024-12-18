Парламент утвердил главу Кабмина: как распределились голоса депутатов

Жогорку Кенеш утвердил назначение Адылбека Касымалиева на должность председателя Кабинета Министров. Также были одобрены кандидатуры Данияра Амангельдиева на пост первого заместителя главы Кабмина и Бакыта Сыдыкова на должность министра экономики.
Адылбек Касымалиев заявил, что продолжит реализацию программы своего предшественника Акылбека Жапарова. Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что по вопросам контрольно-кассовых машин, электронных товарно-транспортных накладных и маркировки ГСМ будет создана рабочая комиссия для упрощения процедур. Также сообщил, что не планирует менять министров в составе кабмина.
Несмотря на поддержку, некоторые депутаты выразили недовольство отсутствием конкретных ответов на свои вопросы.
По итогам голосования:
• Адылбек Касымалиев получил 78 голосов "за";
• Данияр Амангельдиев — 82 голоса;
• Бакыт Сыдыков — 80 голосов.
На этот раз пресс-служба президента сработала очень оперативно. Релиз о подписанных указах о назначении новых членов кабмина поступил почти одновременно с появлением на табло результатов голосования.