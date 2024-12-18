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Власть

Главе Минтруда пожаловались на качество протезов, он проинспектировал лично

Министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров посетил Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий и Центр реабилитации лиц с инвалидностью.

Чиновник отправился с инспекцией после обращений граждан, касающихся качества и доступности предоставляемых услуг в этих учреждениях.

Он ознакомился с процессом предоставления услуг, состоянием оборудования и уровнем квалификации специалистов. Особое внимание уделено качеству изготовления протезно-ортопедических изделий и организации реабилитационных программ для людей с инвалидностью.

«Наша непосредственная задача — обеспечить достойные условия для людей с инвалидностью, а также предоставлять качественные и современные услуги. Каждый гражданин, нуждающийся в протезировании и реабилитации, должен иметь возможность получать помощь на самом высоком уровне», — сказал Равшанбек Сабиров.

Выслушав замечания и предложения получателей услуг и сотрудников, он поручил ответственным лицам разработать меры по улучшению качества обслуживания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314519/
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