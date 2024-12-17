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Власть

Экс-муфтий Максат ажы Токтомушев попросил оставить даават. Что ему ответили

На парламентских слушаниях по обсуждению проектов законов о свободе вероисповедания экс-муфтий Максат ажы Токтомушев попросил оставить даават (привлечение человека в исламскую веру).

По его словам, так хочет народ. «Просим не запрещать гаш (даават). Оставьте его, чтобы он проводился под контролем имамов. Чтобы мусульманин продолжал навещать братьев по вере. Сейчас этот вопрос стоит остро», — сказал Максат ажы Токтомушев.

Директор Госкомиссии по делам религий Азамат Юсупов уже говорил, что в законопроекте «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» нет упоминания слова «гаш», но есть запрет на обход по домам, и отметил, что этот метод используют различные секты и экстремистские организации.

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«Поэтому представителям всех религиозных конфессий запрещается обход по домам (с целью навязывания религии)», — сказал Азамат Юсупов.

Директор центра научного исследования при ДУМК Шукур Исмаилов подчеркнул, что запрет вводится с целью сохранения религиозной идентичности Кыргызстана. По его словам, на сегодня в Кыргызстане есть более 10 общин, ведущих свою деятельность по направлению суннитов и шиитов ислама.

«У каждой общины, течения есть своя идеология, внутренние правила. Каждая из них заинтересованы в том, чтобы установить свою идеологию в Кыргызстане. Поэтому это делается для сохранения нашей традиционной религии», — сказал Шукур Исмаилов.

Он добавил, что ограничения на даават в законопроекте нет, он будет проводиться согласно порядку, утвержденному ДУМК. 

В Жогорку Кенеше проходят парламентские слушания по обсуждению проектов законов «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в религиозной сфере».
Ссылка: https://24.kg/vlast/314437/
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