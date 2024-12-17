Новый Трудовой кодекс. Переноса выходных, совпадающих с праздниками, не будет

Парламентский комитет по социальной политике утвердил проект нового Трудового кодекса во втором и третьем чтениях. Документ содержит изменения в календаре праздничных и рабочих дней, а также уточнения об оплате труда.

Для оптимизации рабочих графиков предлагается пересмотреть статус некоторых праздничных дней. День защитника Отечества (23 февраля), День народной Апрельской революции (7 апреля) и Дни истории и памяти предков (7-8 ноября) сохранятся в качестве праздничных, но станут рабочими днями.

Нерабочими праздничными днями останутся 7 января (Рождество), 8 марта (Международный женский день), 21 марта (Нооруз), 5 мая (День Конституции КР), 9 мая (День Победы), 31 августа (День независимости КР), а также мусульманские праздники Орозо айт и Курман айт, даты которых определяются по лунному календарю.

В 2025 году для новогодних праздников предусмотрены длинные выходные: с 1 по 7 января включительно. На майские праздники каникулы продлятся с 1 по 8 мая, включая также праздничные дни 5 и 9 мая.

Депутаты отменили перенос выходных дней, совпадающих с праздниками и приходящимися на субботу или воскресенье. Праздники теперь будут отмечаться строго по календарю.

Новый Трудовой кодекс также теперь содержит определение почасовой оплаты труда. В кабмине разработают соответствующую методику. Согласно проекту, пятидневная рабочая неделя составит 40 часов, шестидневная — 36 часов. Оплата сверхурочного времени останется повышенной: первые два часа ночной смены (с 22.00 до 6.00) оплачиваются в 1,5-кратном размере, последующие — в двукратном.