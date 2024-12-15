12:33
USD 86.96
EUR 91.03
RUB 0.84
Власть

Стратегию противодействия ненависти в отношении мусульман озвучили в США

Президент США Джо Байден обнародовал стратегию противодействия ненависти в отношении мусульман и арабов, уровень которой резко возрос после начала войны Израиля в секторе Газа. Документ содержит 64 страницы, в нем прописаны более 100 мер исполнительной власти.

Напомним, во время своего первого президентского срока Дональд Трамп ввел запрет на въезд в США жителей некоторых мусульманских стран, который Джо Байден отменил в первый же день после своей инаугурации.

Стратегия по сути является аналогом комплексного плана борьбы с антисемитизмом, опубликованного Белым домом в сентябре 2023 года. Документ появился через год после трагической смерти шестилетнего мальчика Вадеа аль-Фаюма из Чикаго, который был убит мужчиной, напавшим на него и его мать из-за их палестинского происхождения.

«Мусульмане и арабы заслуживают того, чтобы жить с достоинством и пользоваться всеми правами в полной мере наряду со своими соотечественниками, — указал Джо Байден. — Политика, которая приводит к дискриминации целых сообществ, ошибочна и не способна обеспечить нашу безопасность».

Совет по американо-исламским отношениям, занимающийся защитой гражданских прав мусульман, назвал стратегию «слишком скромной и слишком запоздалой». Организация раскритиковала Белый дом за отсутствие обещаний по реформированию федеральных списков наблюдения и запрета на перелеты, в которые часто включают американцев арабского происхождения и мусульман. Правозащитники также осудили Джо Байдена за неспособность прекратить войну в Газе, которая, по их мнению, разжигает исламофобию.

Переходная команда Дональда Трампа не прокомментировала появление стратегии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314232/
просмотров: 398
Версия для печати
Материалы по теме
Школьники США должны знать об опасности коммунизма: в Конгресс внесли проект
Аналитики США предлагают Трампу не игнорировать Центральную Азию
МИД прокомментировал сообщение о гибели кыргызстанца в США
Война в Сирии. Кому выгодно, зачем и почему
Мать троих детей Мээрим Сейитова учится и работает в одном из лучших вузов США
Newsweek смоделировал ядерный удар по Москве, Пекину и Пхеньяну
Хакеры из Китая могли взломать телефоны около 150 американских политиков — CNN
Россия ответит. Владимир Путин выступил с экстренным обращением
Акылбек Жапаров, посол Британии и BCG обсудили стратегические для КР проекты
США готовы к укреплению сотрудничества с Кыргызстаном в рамках платформы С5+1
Популярные новости
Предприниматели на&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; не&nbsp;могут продать свои контейнеры&nbsp;&mdash; депутат Предприниматели на рынке «Дордой» не могут продать свои контейнеры — депутат
В&nbsp;ближайшие два года Камчыбек Ташиев намерен полностью ликвидировать коррупцию В ближайшие два года Камчыбек Ташиев намерен полностью ликвидировать коррупцию
Депутат ЖК&nbsp;просит разрешить дааватчи обходить дома для привлечения в&nbsp;ислам Депутат ЖК просит разрешить дааватчи обходить дома для привлечения в ислам
Исхак Масалиев призвал не&nbsp;заставлять пожилых осваивать цифровые технологии Исхак Масалиев призвал не заставлять пожилых осваивать цифровые технологии
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; стал прорывом года по&nbsp;версии AmCham «Бакай Банк» стал прорывом года по версии AmCham
MBANK&nbsp;&mdash; лидер 2024 года международной премии VISA AWARDS MBANK — лидер 2024 года международной премии VISA AWARDS
Бесплатный телевизор с&nbsp;доставкой на&nbsp;дом? Узнайте, как получить Бесплатный телевизор с доставкой на дом? Узнайте, как получить
&laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;&nbsp;&mdash; победитель в&nbsp;номинациях Visa! «Коммерческий Банк КСБ» — победитель в номинациях Visa!
15 декабря, воскресенье
12:00
Как отель в Караколе меняет представление об экотуризме и зеленых технологиях Как отель в Караколе меняет представление об экотуризме...
11:31
Стратегию противодействия ненависти в отношении мусульман озвучили в США
11:03
В Бишкеке автомобиль с иностранцами разорвало от удара: двое погибли на месте
11:00
Смог в Бишкеке. Как защитить себя от загрязнения воздуха
10:41
Женская сборная Кыргызстана по футзалу уступила соперникам из России