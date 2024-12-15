Стратегию противодействия ненависти в отношении мусульман озвучили в США

Президент США Джо Байден обнародовал стратегию противодействия ненависти в отношении мусульман и арабов, уровень которой резко возрос после начала войны Израиля в секторе Газа. Документ содержит 64 страницы, в нем прописаны более 100 мер исполнительной власти.

Напомним, во время своего первого президентского срока Дональд Трамп ввел запрет на въезд в США жителей некоторых мусульманских стран, который Джо Байден отменил в первый же день после своей инаугурации.

Стратегия по сути является аналогом комплексного плана борьбы с антисемитизмом, опубликованного Белым домом в сентябре 2023 года. Документ появился через год после трагической смерти шестилетнего мальчика Вадеа аль-Фаюма из Чикаго, который был убит мужчиной, напавшим на него и его мать из-за их палестинского происхождения.

«Мусульмане и арабы заслуживают того, чтобы жить с достоинством и пользоваться всеми правами в полной мере наряду со своими соотечественниками, — указал Джо Байден. — Политика, которая приводит к дискриминации целых сообществ, ошибочна и не способна обеспечить нашу безопасность».

Совет по американо-исламским отношениям, занимающийся защитой гражданских прав мусульман, назвал стратегию «слишком скромной и слишком запоздалой». Организация раскритиковала Белый дом за отсутствие обещаний по реформированию федеральных списков наблюдения и запрета на перелеты, в которые часто включают американцев арабского происхождения и мусульман. Правозащитники также осудили Джо Байдена за неспособность прекратить войну в Газе, которая, по их мнению, разжигает исламофобию.

Переходная команда Дональда Трампа не прокомментировала появление стратегии.