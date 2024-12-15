Отключение электричества в Кыргызстане: Садыр Жапаров прокомментировал проблему

Президент прокомментировал повсеместные отключения электричества, на которые жалуются кыргызстанцы. В очередном интервью агентству «Кабар» Садыр Жапаров озвучил причины и рассказал, что предпринимается для устранения проблемы.

Он признал, что энергетики допускают временное прекращение подачи света в дома жителей страны.

По словам президента, на данный момент дефицит электрической энергии составляет 3,9 миллиарда киловатт-часов.

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«Когда мы пришли к власти в 2020 году, дефицит зимой составлял 3 миллиарда киловатт-часов. Причина в том, что за последние 30 лет не было построено ни одной ГЭС. Если бы каждый год строились небольшие ГЭС мощностью 30 мегаватт, то зимой мы не сталкивались бы с подобным», — сказал он.

Садыр Жапаров напомнил, что последние два года ГЭС строятся, также начали использовать энергоисточники ветра и солнца. Но, несмотря на предпринимаемые усилия, дефицит электричества еще есть.

Глава государства также отметил, что с 2020 года построены сотни социальных, производственных и инфраструктурных объектов, в том числе школы, заводы, фабрики, и потребность в электрической энергии растет. Например, новый цементный завод «Терек Таш» в Чуйской области потребляет 30 мегаватт.

Садыр Жапаров считает, что электричество в КР дешевое. Его себестоимость составляет 2,72 сома, а продается электричество населению по 1 сому 10 тыйынов. Кроме того, в рамках программы «Помощь семье» предоставляется электричество по 55 тыйынов для 69 тысяч семей, а 186 тысяч потребителей в горных районах получают электричество по 1 сому 10 тыйынов без ограничений.

Наша народная привычка — не беречь электроэнергию. Многие оставляют включенные лампочки в комнатах без нужды. Я часто напоминаю, выключайте свет, если не нужно. За каждый включенный свет уходит вода из Токтогульского водохранилища. Поэтому важно экономить электроэнергию. Садыр Жапаров

«Госучреждения, школы, детсады не выключают свет в помещениях, так как считают, что государство заплатит. Это также влияет на ситуацию.

Наша страна выдержала это в течение 30 лет. Если мы потерпим еще 3-4 года, то после завершения строительства «Камбар-Аты-1» мощностью 1 тысяча 860 мегаватт дефицит электричества будет устранен. Мы сможем полностью обеспечить страну электричеством и выйти на экспорт», — отметил он.

Президент добавил, что к тому же строятся небольшие ГЭС, такие как Бала-Саруу, Кайнама, Ысык-Ата, Көк-Арт, Исфайрам, Курак-Тектир, Кыштут, которые скоро начнут работать.

«В следующем году Токтогульская ГЭС пройдет полную реконструкцию. Мы получим дополнительно 240 мегаватт мощности. Также в этом году начали реконструкцию Уч-Коргонской ГЭС, к концу декабря введем в эксплуатацию четвертый генератор, что даст еще 9 мегаватт, а после завершения реконструкции добавится 36 мегаватт», — добавил Садыр Жапаров.

Он заверил, что в ближайшем будущем мы станем страной, которая не только импортирует, но и экспортирует электричество. В этом году подписано множество соглашений по использованию солнечной и ветровой энергии для производства электроэнергии. В Нарынской области строится ГЭС мощностью 100 мегаватт.

Глава государства пояснил, что кратковременные отключения света производятся, чтобы из строя не вышло оборудование, испытывающее большие нагрузки. Есть риск перегрева и поломки трансформаторов, стоимость которого может доходить до 140 миллионов сомов.

«Если такой трансформатор выйдет из строя, его замена может занять до 150 дней. Чтобы избежать долгих отключений, энергетики проводят плановые меры для управления нагрузкой и временного сокращения потребления. Я прошу граждан с пониманием отнестись к этим временным мерам», — сказал президент.