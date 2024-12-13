На заседании фракции Жогорку Кенеша «Ата Журт» заместитель директора центра ГЧП Улан Данилбеков рассказал об инвестиционном проекте, по которому в шести городах страны установлены компьютерные томографы.

Депутат Айбек Маткеримов заявил, что министр здравоохранения говорил, что он эти томографы установили за счет республиканского бюджета, и попросил дать об этом проекте более подробную информацию.

Депутату рассказали, что проект реализовывает китайская компания. Объем инвестиций составил примерно $5 миллионов. Улан Данилбеков смог назвать пять из шести городов и районных центров, в которых установлены эти аппараты. Это Кадамджай, Ош, Токтогул, Балыкчи и Узген.