11:50
USD 86.80
EUR 91.22
RUB 0.82
Власть

Томографы шести городам покупает не Минздрав, а инвесторы — глава центра ГЧП

На заседании фракции Жогорку Кенеша «Ата Журт» заместитель директора центра ГЧП Улан Данилбеков рассказал об инвестиционном проекте, по которому в шести городах страны установлены компьютерные томографы.

Депутат Айбек Маткеримов заявил, что министр здравоохранения говорил, что он эти томографы установили за счет республиканского бюджета, и попросил дать об этом проекте более подробную информацию. 

Депутату рассказали, что проект реализовывает китайская компания. Объем инвестиций составил примерно $5 миллионов. Улан Данилбеков смог назвать пять из шести городов и районных центров, в которых установлены эти аппараты. Это Кадамджай, Ош, Токтогул, Балыкчи и Узген.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314078/
просмотров: 61
Версия для печати
Материалы по теме
Фармзавод «Айдан фарма» перешел государству. Учреждение посетил глава Минздрава
На сайте департамента лекарственных средств висит реклама букмекерской конторы
Депутат возмущен, что цены в государственных аптеках такие же, как и в частных
В инфекционной больнице шприцы используются повторно. Ответ главы Минздрава
Кыргызстан получит грант от JICA на улучшение медицинского оборудования
Работы нет, только деньги делите между собой. Депутат раскритиковала Минздрав
Повышать зарплату медикам в 2025 году не планируют — Минздрав
Чиновники не смогли объяснить депутатам, почему объединили ФОМС и Минздрав
До $1 тысячи пока не дотянули. Врачи в Кыргызстане о повышении зарплаты
В Кыргызстане стартовал месячник «Женское здоровье»
Популярные новости
В&nbsp;МВД Кыргызстана решили бороться с&nbsp;ОПГ превентивными методами В МВД Кыргызстана решили бороться с ОПГ превентивными методами
Президент Садыр Жапаров посетил обновленную войсковую часть в&nbsp;городе Караколе Президент Садыр Жапаров посетил обновленную войсковую часть в городе Караколе
Исхак Масалиев призвал не&nbsp;заставлять пожилых осваивать цифровые технологии Исхак Масалиев призвал не заставлять пожилых осваивать цифровые технологии
Депутат ЖК&nbsp;просит разрешить дааватчи обходить дома для привлечения в&nbsp;ислам Депутат ЖК просит разрешить дааватчи обходить дома для привлечения в ислам
Бизнес
&laquo;РЦА Ливинг&raquo; инвестирует в&nbsp;современный и&nbsp;масштабный жилой комплекс в&nbsp;Кыргызстане «РЦА Ливинг» инвестирует в современный и масштабный жилой комплекс в Кыргызстане
&laquo;Бакай Банк&raquo; признан лидером в&nbsp;трех номинациях премии Visa 2024 года «Бакай Банк» признан лидером в трех номинациях премии Visa 2024 года
А&nbsp;что, так можно было? Топ-10 полезных гаджетов для дома А что, так можно было? Топ-10 полезных гаджетов для дома
&laquo;Бакай Банк&raquo; первым в&nbsp;Кыргызстане запускает платежные стикеры для Visa Gold «Бакай Банк» первым в Кыргызстане запускает платежные стикеры для Visa Gold
13 декабря, пятница
11:50
Кыргызстанка Айпери Медет кызы возглавила мировой рейтинг по версии UWW Кыргызстанка Айпери Медет кызы возглавила мировой рейти...
11:50
В Таласе милиция задержала двух скотокрадов
11:45
Томографы шести городам покупает не Минздрав, а инвесторы — глава центра ГЧП
11:32
В Кыргызстан хотели провезти 25 лошадей на убой — Россельхознадзор не разрешил
11:16
Шахматист из Индии стал самым молодым чемпионом мира в истории FIDE